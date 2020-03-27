Нефть подорожала на оптимизме вокруг новых экономических стимулов

27.03.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть растут утром в пятницу, инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% – до 26,52 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,86%, до 23,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы с оптимизмом восприняли то, что мировые лидеры пообещали массовое вливание средств для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьезное воздействие на спрос на нефть.

«США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире (…) В конечном счете, потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса», – приводит агентство Reuters мнение аналитиков Capital Economics.

Ранее страны G20 пообещали вложить более 5 трлн долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии.

При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.