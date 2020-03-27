 

Нефть подорожала на оптимизме вокруг новых экономических стимулов

27.03.2020, 8:08, Новости дня

Мировые цены на нефть растут утром в пятницу, инвесторы оценивают новые меры правительств по стабилизации мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% – до 26,52 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,86%, до 23,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы с оптимизмом восприняли то, что мировые лидеры пообещали массовое вливание средств для снижения экономических последствий коронавируса, несмотря на сохраняющие опасения, что пандемия окажет серьезное воздействие на спрос на нефть.

«США являются наиболее значимым регионом спроса на нефть в мире (…) В конечном счете, потребление в США должно проложить путь к значительному восстановлению мирового спроса», – приводит агентство Reuters мнение аналитиков Capital Economics.

Ранее страны G20 пообещали вложить более 5 трлн долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии.

При этом цены на нефть по-прежнему остаются под влиянием падения спроса на сырье.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / США сравнили убытки авиакомпаний от коронавируса и от терактов 11 сентября

27.03 / Врачи назвали осложняющее течение коронавируса заболевание

07.02 / В сеть попала инсайдерская информация об обновлениях “Ведьмака”

03.02 / “Ливерпуль” разгромил “Саутгемптон”, “Тоттенхэм” победил “Манчестер Сити”. Результаты 25-го тура чемпионата Англии

20.03 / CGTN – «кунг-фу-грипп» и «китайский вирус» — Трампа обвинили в разжигании ксенофобии

05.02 / Россия начнет поставлять комплексы С-400 в Индию в 2021 году

18.02 / В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребенка весом 495 граммов

18.02 / “Мы можем спасти Землю”. Основатель Amazon выделит $10 млрд на борьбу с климатическими изменениями

23.03 / Российский бизнесмен жертвует 1 млрд рублей на поддержку незащищенных граждан и культуру

22.02 / “Теперь можно и книжку почитать”. Малюська показал свое фото с ногами выше головы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска