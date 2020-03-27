 

МЭА прогнозирует обрушение спроса на нефть на 20%

27.03.2020, 8:05, Новости дня

Глава международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил о том, что глобальный спрос на нефть может рухнуть на 20%. На данный момент он составляет порядка 100 млн баррелей в сутки, из них 60% уходят на транспортное топливо. Однако пандемия коронавируса привела к резкому сокращению транспортного сообщения: авиаперевозчики отменяют рейсы, автовладельцы сидят дома, на карантине.

“Сегодня три миллиарда людей не могут передвигаться. В результате это может дойти до 20 миллионов баррелей в день”, — цитирует Бироля агентство Прайм.

Последний официальный прогноз МЭА был менее пессимистичен. В свете распространения Covid-19 за пределами Китая, МЭА понизила планку на 1,1 млн баррелей в сутки. “Ожидается, что впервые с 2009 года спрос снизится на 90 тыс. баррелей в день”, — говорится в обзоре. При этом в агентстве отмечают, что в I квартале этого года спрос крупнейшего мирового потребителя, Китая, упал на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глобальный спрос за этот период сократился на 2,5 млн баррелей в сутки.

“Мы предполагаем, что спрос на нефть вернется к норме во II квартале 2020 года”, — говорится в флагманском обзоре агентства, опубликованном в марте.



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