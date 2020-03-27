Сибирские регионы обнародовали статистику по коронавирусу

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27.03.2020, 8:05, Новости дня

В Красноярском крае на сегодняшний день выявлено уже 190 случаев нарушения условий карантина в домашних условиях. Факты подтверждены. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

В Новосибирске порядка 4 тысяч человек с подозрением на коронавирус, пять заболевших. Метрополитен работает, его регулярно дезинфицируют, также установили обеззараживающие лампы. В торговых центрах антисептиками обрабатывают поверхности. На входе проверка тепловизором. Если отображается в красном цвете, значит, повышена температура. Этим посетителям рекомендуют отложить шопинг и отправиться в поликлинику.

На Кузбассе сегодня подтвердился третий случай заболевания. На домашнем карантине порядка тысячи жителей региона. Пожилых просят оставаться дома. Волонтеры готовы доставить им продукты и лекарства, а также вынести мусор.

В Иркутске на сегодня ни одного официально подтвержденного случая коронавируса. Однако поймали 17 уклонистов от самоизоляции. Ведется тщательная проверка тепловизорами прибывших поездами из Москвы.

"Вести Красноярск" напоминает, что согласно указу президента на следующей неделе для большей части населения объявлены каникулы. От частых встреч со знакомыми и близкими желательно воздержаться.

Текст:

ГТРК "Красноярск"



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