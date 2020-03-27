“Барселона” сократила зарплаты и рабочий день из-за коронавируса

27.03.2020, 8:05, Новости дня

Руководство испанской "Барселоны" приняло решение сократить рабочий день и зарплату сотрудников из-за непростого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт каталонского клуба.

Кроме того, сине-гранатовые предоставили департаменту здравоохранения Каталонии все свои спортивные объекты. "Барселона" также будет активно сотрудничать с больницами. Все эти решения приняты на заседании совета директоров клуба.

Напомним, что ранее руководство "Барселоны" предложило футболистам пойти на понижение зарплаты на 70 процентов. Однако далеко не все игроки с этим согласились.