Эксперты назвали лучшие природные антибиотики для лечения простуды

27.03.2020, 7:53, Разное

Эксперты назвали лучшие природные антибиотики, способные ослабить симптомы простуды. Во время неустойчивых погодных условий народные средства помогут повысить сопротивляемость инфекциям.

В большинстве случаев простудой в быту называют вирусное инфекционное заболевание верхних дыхательных путей, вызывающее воспаление слизистых оболочек. Речь не идет о коронавирусе, пандемия которого внесла глобальные изменения в жизнь людей на планете. Помимо SARS-CoV-2, в мире существует огромное количество вирусов, которые не грозят такими серьезными последствиями, а противостоять симптоматике, которая с ними связана, помогут домашние средства. Например, мед содержит в своём составе много антиоксидантов, обладает ранозаживляющими и противовоспалительными свойствами. Им лечат кашель, бессонницу, а еще он обладает обезболивающим действием и улучшает обмен веществ. Противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость продуктов пчеловодства и сахарный диабет. Однако и при этом заболевании есть «помощник», обладающий не только антибактериальными и противогрибковыми свойствами, но и способный снизить уровень сахара в крови и остановить распространение вирусов и инфекций. Кроме того, корица улучшает состояние желудочно-кишечного тракта и выводит токсины из организма. Хотя при повышенной кислотности желудка или в период беременности принимать её не рекомендуется. Противопростудными свойствами обладают также и отвар корня имбиря, базилик, укрепляющий иммунитет, шалфей — лучший напиток для больного горла, чабрец, облегчающий кашель.

Среди даров леса одним из сильнейших природных антибиотиков является голубика. Ее свойства похожи на действие аспирина. Она содержит много витаминов и микроэлементов, особенно полезной будет при простуде, воспалении легких, инфекциях мочеполовой системы. Ягоду можно употреблять в свежем виде или приготовить напиток. Противопоказаниями станут заболевания желчного пузыря. Рекордсменом по содержанию антиоксидантов и витаминов А и С выступает брусника. Ее бензойная кислота парализует болезнетворные бактерии, не давая им размножаться. Кроме того, листья ягоды обладают противовоспалительным эффектом. Не советуют её при язве желудка, внутренних кровотечениях.