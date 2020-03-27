 

Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса

27.03.2020, 7:53, Новости дня

Украине «повезло» в ситуации с коронавирусом, однако она этим не воспользовалась, сообщил экс-президент страны, депутат Верховной рады Петр Порошенко.

По словам бывшего главы государства, у Украины было два месяца, чтобы подготовиться к распространению возбудителя COVID-19.

«Украине де-факто повезло: у нас было два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Порошенко.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация в стране чрезвычайная и требует решительных мер, однако Украина оказалась все равно не готова к проблеме распространения коронавируса.

Напомним, в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны с 27 марта, в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / “Королева мировых рекордов”. Бритни Спирс пробежала 100 метров быстрее Усэйна Болта

21.02 / Мостовой: Женщины неэстетично смотрятся в мужском футболе

18.02 / Фигуристка Аделина Сотникова перенесла операцию

16.03 / Кремль: для введения в России режима ЧС из-за коронавируса пока нет повода, на Украину ориентироваться не будем

24.03 / Российские ракетоносцы выполнили полет над Японским морем и частью Тихого океана

14.03 / В Кыргызстане закрываются школы и вузы

03.02 / День свободной любви: пять звезд-холостяков

18.02 / Милла Йовович рассказала о состоянии новорожденной дочери

17.02 / В Кремле намерены продолжать диалог в Белоруссией, несмотря на “эмоции”

13.02 / Москвичам пообещали «фантастическую» погоду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска