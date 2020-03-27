Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса

27.03.2020, 7:53, Новости дня

Украине «повезло» в ситуации с коронавирусом, однако она этим не воспользовалась, сообщил экс-президент страны, депутат Верховной рады Петр Порошенко.

По словам бывшего главы государства, у Украины было два месяца, чтобы подготовиться к распространению возбудителя COVID-19.

«Украине де-факто повезло: у нас было два месяца, чтобы, наблюдая за развитием событий не только в Китае, но и в Испании, Италии, Франции, Германии, США, подготовиться к эпидемии коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Порошенко.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация в стране чрезвычайная и требует решительных мер, однако Украина оказалась все равно не готова к проблеме распространения коронавируса.

Напомним, в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны с 27 марта, в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.