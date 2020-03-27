 

Рейтинг Трампа достиг рекордного максимума

27.03.2020, 7:53, Новости дня

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг исторического максимума в 47,1%, но недовольных его работой 49,6%, следует из усредненных данных портала Real Clear Politics.

Портал анализирует результаты всех основных социологических опросов в стране относительно одобрения или неодобрения деятельности Трампа с момента его вступления в должность в январе 2017 года.

Последние обобщенные данные, полученные в четверг, стали абсолютным рекордом для действующего президента, рейтинг которого в среднем никогда не превышал антирейтинга (не считая самой первой недели на посту). Наилучший до сегодняшнего дня результат был у главы государства был 25 февраля 2020 года – 46,3%,  передает РИА «Новости».

Рост одобрения деятельности Трампа происходит на фоне усилий администрации США по борьбе с коронавирусом и оказанию помощи американцам, пострадавших от экономических последствий пандемии.

Самой существенной мерой поддержки стал пакет финансовой помощи в размере 2 трлн долларов, который накануне был согласован сенатом и администрацией.

Среди прочего он предусматривает прямые выплаты гражданам страны, заморозку платежей по аренде жилья и другие меры. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на рекордные на 3,001 млн с пересмотренного показателя предыдущей недели в 282 тыс. и составило 3,283 млн.

Ранее Трамп сравнялся по популярности с кандидатами-демократами.



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