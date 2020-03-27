Очки дополненной реальности от Apple могут появиться на рынке в 2022 году

27.03.2020, 7:53, Разное

Очки дополненной реальности от американского производителя электроники и ПО Apple, возможно, появятся на рынке уже в 2022 году, хотя корпорация официально до сих пор не подтвердила информацию о данных устройствах. О сроках выхода новинки рассказал источник зарубежного издания DigiTimes, ссылаясь на сведения, полученные от поставщиков оптических компонентов на территории Тайваня.

Однако в обнародованной информации не содержится почти никаких упоминаний о спецификациях очков дополненной реальности от Apple. Кроме того, источник не смог подтвердить сведения об окончательном дизайне устройства. Всё это позволяет сделать вывод, что указанные выше сроки выхода AR-приборов вполне могут быть сдвинуты.

Согласно различным слухам, новинка получит дисплеи с высоким разрешением, благодаря чему пользователь сможет во время чтения текста «накладывать» его на окружающий мир и в тот же момент видеть предметы и людей.

Сообщается также, что в следующем году Apple планирует запуск программы по созданию приложений для таких AR-очков, поскольку на сегодняшний день почти не существует качественных подобных решений, а без готового набора приложений гарнитура дополненной реальности мало кому понадобится.

Не исключается, что сроки выхода данных AR-устройств на рынки окажутся сдвинутыми из-за распространившегося по планете коронавируса и правительственных мер, направленных на борьбу с инфекцией. В связи с этим точных прогнозов никто не берётся делать.