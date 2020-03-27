 

Писатель Борис Акунин сообщил, что инфицирован коронавирусом

27.03.2020, 7:38, Новости дня

Российский писатель и общественный деятель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, заболел коронавирусом нового типа. Он написал об этом на своей странице в фейсбуке.

По мнению писателя, паника страшнее самого COVID-19. С 2014 года Чхартишвили, известный своими резкими высказываниями и критикой современной российской власти, живет во Франции и Великобритании.

Коронавирус очень заразен, многие люди переносят его не замечая – это может приводить к экспоненциальному росту инфицированных, а следом, если власти упустят развитие эпидемии – к резкому росту числа тяжелых больных. При тяжелой форме течения болезни вирус поражает легкие, пациенты нуждаются в реанимационном оборудовании. Когда число больных сильно превышает возможности системы здравоохранения, врачи оказываются не в силах предотвратить множество смертей, со значительной частью которых в другой ситуации они справились бы.

Поэтому одной из ключевых мер по борьбе с пандемией сейчас – до изобретения лекарства или вакцины – считается карантин и другие меры «социального дистанцирования», препятствующие передаче вируса от человека к человеку.

Коронавирус появился в конце прошлого года, после вспышки эпидемии в Китае началась пандемия, инфекция распространилась по всему миру. В Европе наиболее тяжелое положение – в Италии, теперь еще в Испании. На сегодняшний день в мире вирусом заражены почти полмиллиона человек. Число выздоровевших составляет более 177 тысяч. Более 22 тысяч пациентов умерли.

В России, где эпидемия, видимо, в более начальной стадии, чем в Европе, тоже принимаются меры «социального дистанцирования». Ограничены собрания, работа мест, где собираются люди. Президент России Владимир Путин объявил неделю выходных – хотя многие подвергли эту идею критике, заявляя, что это не дает людям ясный сигнал о необходимости воздержаться от любых контактов.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Появились данные о перестрелке военных США и Афганистана

10.03 / В Иране из-за вспышки коронавируса временно освободили около 70 тысяч заключенных

16.02 / В РФ появился новый долларовый миллиардер

09.03 / Линдеманн покатался на карусели в Припяти

24.02 / Мирзоян открыл купальный сезон в Одессе несмотря на плохие погодные условия

20.03 / Врачи рассказали о влиянии прививок от гриппа на коронавирус

02.02 / В Сирии ранены трое журналистов

21.02 / Небензя выступил в ООН вместо Михно, которому не дали визу

24.02 / Власти Китая решили отучить население есть мясо диких животных

23.03 / Во Львове с полуночи вводится режим чрезвычайной ситуации – Садовый

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска