Писатель Борис Акунин сообщил, что инфицирован коронавирусом

27.03.2020, 7:38, Новости дня

Российский писатель и общественный деятель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, заболел коронавирусом нового типа. Он написал об этом на своей странице в фейсбуке.

По мнению писателя, паника страшнее самого COVID-19. С 2014 года Чхартишвили, известный своими резкими высказываниями и критикой современной российской власти, живет во Франции и Великобритании.

Коронавирус очень заразен, многие люди переносят его не замечая – это может приводить к экспоненциальному росту инфицированных, а следом, если власти упустят развитие эпидемии – к резкому росту числа тяжелых больных. При тяжелой форме течения болезни вирус поражает легкие, пациенты нуждаются в реанимационном оборудовании. Когда число больных сильно превышает возможности системы здравоохранения, врачи оказываются не в силах предотвратить множество смертей, со значительной частью которых в другой ситуации они справились бы.

Поэтому одной из ключевых мер по борьбе с пандемией сейчас – до изобретения лекарства или вакцины – считается карантин и другие меры «социального дистанцирования», препятствующие передаче вируса от человека к человеку.

Коронавирус появился в конце прошлого года, после вспышки эпидемии в Китае началась пандемия, инфекция распространилась по всему миру. В Европе наиболее тяжелое положение – в Италии, теперь еще в Испании. На сегодняшний день в мире вирусом заражены почти полмиллиона человек. Число выздоровевших составляет более 177 тысяч. Более 22 тысяч пациентов умерли.

В России, где эпидемия, видимо, в более начальной стадии, чем в Европе, тоже принимаются меры «социального дистанцирования». Ограничены собрания, работа мест, где собираются люди. Президент России Владимир Путин объявил неделю выходных – хотя многие подвергли эту идею критике, заявляя, что это не дает людям ясный сигнал о необходимости воздержаться от любых контактов.