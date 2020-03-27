Журналисты нашли женщину, которая первой заразилась коронавирусом на рынке морепродуктов в Ухане

27.03.2020, 6:36, Новости дня

Первым человеком, который заразился коронавирусом на рынке животных и морепродуктов “Хуанань” в Ухане (провинция Хубэй, Китай), была продавщица креветок, говорится в сюжете The Paper. Главные тезисы о первом пациенте 25 марта привел сайт Sina.

The Paper называет женщину Вэй, газета The Wall Street Journal в начале марта писала, что ее полное имя Вэй Гуйсянь.

Женщина рассказала, что 11 декабря 2019 года у нее поднялась температура, она обратилась в медкабинет, где ей поставили укол. По словам женщины, ранее эти уколы ей помогали при похожих симптомах, но в этот раз лучше не становилось. 16 декабря женщина решила обратиться в более крупную больницу.

Вэй стала одной из 27 первых пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Журналисты выяснили, что 24 из 27 заболевших имели контакт с рынком “Хуанань”.

Сотрудники The Paper также пообщались с жителем Уханя по фамилии Чэнь, который переболел COVID-19. Он рассказал, что 16 декабря у него поднялась температура, ему стало тяжело дышать. Мужчина обратился к медикам, его госпитализировали. Чэнь подчеркнул, что не бывал на рынке морепродуктов в последнее время, и предположил, что мог заразиться в метро.

Власти Китая связывали вспышку заболевания с рынком “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Но, как пишет The Paper, история Чэня показывает, что эта версия может быть не окончательной. Рынок “Хуанань” закрыли 1 января.

В начале марта гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на данные расследования китайских властей писала, что первый пациент заразился коронавирусом еще в ноябре, а не в декабре. Это был 55-летний житель провинции Хубэй. По данным издания, китайские власти выявили по меньшей мере 266 человек, которые заразились вирусом в прошлом году и попали в поле зрение медиков. Врачи поняли, что имеют дело с новым заболеванием, в конце декабря.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили Newsweek, что ее региональное отделение в Китае впервые получило сообщение о “пневмонии неизвестного происхождения”, обнаруженной в городе Ухань, 31 декабря 2019 года.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно не известно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 510 тыс., из них 22 993 человека умерли, более 120 тыс. выздоровели. В Китае зарегистрировано более 81 тыс. случаев заражения, более 61 тыс. человек выздоровели, 3169 человек скончались.