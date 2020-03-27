Премьер Венгрии принял приглашение посетить Украину

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27.03.2020, 7:36, Новости дня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину для подписания ряда соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, говорится на сайте МИД Украины.

“Я рад получить от моего коллеги [министра иностранных дел Венгрии] Петера Сийярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визит. Мы договорились, что когда пандемия коронавируса пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита”, – заявил Кулеба.

Украинский министр также отметил, что договорился с Сийярто о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения для борьбы против пандемии коронавируса.

Кроме того, глава МИД Венгрии заверил, что в период пандемии граждан Украины в Венгрии не будут штрафовать за просроченные документы. Венгерское правительство позволило продлить срок действия документов и виз на пребывание в Венгрии на время ограничительных мер. 

Также украинская сторона договорилась о продлении кредита в 50 млн евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня. 

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон “Об образовании”. Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

9 января Орбан сказал, что отношения Киева и Будапешта нарушены и это нужно изменить в ходе личной встречи руководителей государств.

31 января тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона работает над организацией встречи Зеленского и Орбана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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