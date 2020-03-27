Американские ультраправые обвиняют мусульман..

27.03.2020, 7:34, Разное

Американские ультраправые обвиняют мусульман в призывах распространять коронавирус

На небезызвестном 4chan, где обитает огромное количество представителей ультраправых white supremacists США, в одном из тредов, посвященных коронавирусу, всплыла занимательная картинка с якобы призывом к мусульманам распространять коронавирус по миру. Лейтмотив поста понятен: мусульмане – зло. Но… давайте разберемся поподробнее.

Послание “адресовано” мусульманам, которые озадачены ситуацией в мире и не знают, что им делать, чтобы обезопасить себя от вируса. Оно говорит о каре, которую Аллах послал на европейцев и призывает мусульман не переживать, поскольку иммунитет у них якобы сильнее, чем у европейцев и смерть им не грозит. Самое пикантное то, что уже заразившихся мусульман Аллах будто бы выбрал их для важной миссии: распространять вирус по всему миру до полной победы ислама и ликвидации всех препятствий для переселения мусульман в Европу. В завершение говорится, что с помощью Аллаха мир будет принадлежать мусульманам.

В общем, стандартный набор фраз, который мог бы прозвучать из уст радикала. Но вот беда: текст на картинке – явный и неумелый перевод, что подтвердит любой мало-мальски грамотный арабист. Суть же послания выгодна самим ультраправым, чтобы оправдывать свое предвзятое отношение ко всем, кто не относится к белой расе.

Не стану делать каких-то серьезных выводов, но одно очень бросается в глаза: во время, когда всем нам нужна солидарность и единство, к сожалению, находятся силы, пытающиеся усилить царящий в мире хаос…