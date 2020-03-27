 

Китай в рекордных объемах скупает дешевую российскую нефть

27.03.2020, 7:34, Разное

По данным трейдеров, Китай закупил уже 1,6 миллионов тонн российской нефти. Китайцы пользуются не только падением спроса на нефть в Европе, но и обвалом цен на это сырье.

   25.03.2020  Автор Сергей Ромашенко 

Китай воспользовался падением спроса на нефть в Европе на фоне пандемии коронавируса, чтобы пополнить свои запасы за счет нефти из России. По данным трейдеров, КНР закупила уже 1,6 миллионов тонн российской нефти для доставки морским путем в ближайшие четыре недели, сообщило агентство Reuters в среду, 25 марта. При этом китайцы пользуются не только падением спроса на нефть в Европе, но и низкими ценами на российское сырье.

По словам трейдеров, российские нефтяные компании только рады заказам из Китая: помимо ожидаемой рецессии в западных индустриальных странах, им доставляет проблемы и ценовая война с Саудовской Аравией, которая в борьбе за расширение доли на рынке наводняет его дешевой нефтью.

Пополнение стратегических нефтяных запасов

Эксперты полагают, что скупка Китаем российской нефти может свидетельствовать и о том, что КНР использует обвал цен для пополнения своих стратегических нефтяных запасов. По оценкам аналитиков из консалтинговой группы Wood Mackenzie, объем стратегических и коммерческих запасов нефти в КНР в текущем году может составить 1,15 млрд баррелей. Такой объем способен удовлетворять нефтяные потребности страны на протяжении 83 дней.

В 2019 году нефтяные запасы КНР составляли 900 миллионов баррелей, а в 2014-м – лишь 200 миллионов баррелей.



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