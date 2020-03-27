В Индии преследуют и третируют белых туристов

27.03.2020, 7:32, Разное

25 марта 2020

Иллюстрация: «Яндекс.Спорт»

По причине пандемии коронавируса правительство Индии ввело режим полного закрытия страны, заблокировало все внутреннее транспортное сообщение и ввело комендантский час. Режим ЧП действует в Индии до 14 апреля, впоследствии может быть продлен. Поддавшиеся панике граждане Индии срывают негативные эмоции на всех людях с европейской внешностью, включая российских туристов, сообщает находящаяся в Индии журналистка из Екатеринбурга Полина Мудрова.

«Агрессия со стороны местных только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты. Всех белых выгоняют из гостиниц. Либо отказываются селить в принципе, либо требуют предоставить документ о здоровье. По факту, это филькина грамота — сделать анализ на коронавирус невозможно нигде, кроме крупных городов. Доехать до крупного города невозможно — внутреннее сообщение перекрыто. Так что нас просят просто измерить температуру в больнице и предоставить бумагу по этому поводу. Однако ни одна больница этой бумаги не даёт. В итоге люди не могут заселиться в отели. А на тех, кто уже имеет комнаты, полиция устраивает облавы, заставляя предоставить этот документ, который нам никто дать не может.Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи просто на улицу», — сообщает Мудрова в Facebook.

Люди с белой кожей все чаще вынуждены передвигаться пешком. Таксисты и моторикши отказываются везти европейца даже в случае переплаты, сообщает Мудрова. В традиционном гостеприимстве всем европейцам стали отказывать в индуистских храмах и монастырях, где до пандемии любой турист мог найти ночлег и поесть прасада — индуистской идоложертвенной пищи, которой в Индии кормят всех нуждающихся. Считается, что поевший прасада иностранец приобщается к индуизму.

По словам Мудровой, 10 000 россиян находящихся в Индии россиян оказались заложниками. Она замечала лично, что индийская полиция и местные чиновники игнорируют просьбы посольства РФ к индийским властям насчет российских граждан. Журналистка просит российские власти срочно вывезти из Индии всех находящихся там россиян, а по возможности и запертых в Индии граждан Белоруссии, поскольку формально РФ и Белоруссия — это Союзное государство. Она сообщает, что 25 марта в Дели прибыл борт «Аэрофлота», но авиакомпания, как и в других странах, сажает в самолет только обладателей своих билетов. По словам Мудровой, самый дешевый билет «Аэрофлота» из Дели до Москвы на днях стоил 200 000 рублей.

В сложной ситуации остаются жители РФ находящиеся в Сербии, о которых ранее сообщал специальный корреспондент EADaily. После интервью нашему информагентству москвича Александра Жижаева, Жижаев, его супруга вместе с другими туристами вылетели из Белграда в Москву бортом авиакомпании Air Serbia. Борт предназначался для всех пассажиров, у которых были на руках «сгоревшие» билеты в Россию. Как сообщил Жижаев EADaily , количество застрявших в Сербии туристов значительно превышало число свободных мест на борту:

«Поэтому возможных пассажиров рассортировали на два списка — основной и дополнительный. Правом приоритета на регистрацию и посадку обладали те, кого внесли в основной список, кто в дополнительном, скрестили пальцы в надежде, что места еще останутся. Я попал в основной список, моя жена в дополнительный, хотя данные на регистрацию в посольство РФ мы подавали вдвоем. После наших просьб сотрудник аэропорта все же пустил нас вдвоем на рейс. А мужу с женой, которые стояли с нами в очереди, не повезло. Что интересно: в салоне самолета еще были свободные места! В Сербии остались ждать помощи от своего государства россияне. По моим подсчетам, их 50 или 100 человек. Посольство РФ организовало круглосуточную службу поддержки. Но дипломаты не дают точной информации ни по числу запертых в Сербии россиян, ни по тому, когда за нашими согражданами прилетит следующий самолет, ни по тому, какой это будет рейс: гуманитарный, борт МЧС или вообще коммерческий. Россияне в Сербии вынуждены заботиться о себе сами. Для взаимопомощи они объединились в группу в WhatsApp, где поддерживают друг друга морально, дают советы, и так далее».

Как передал Жижаев EADaily , по прилету в Москву его и супругу ожидали дополнительные приключения.

«Мы с Настей как законопослушные граждане хотели заявить: мы прибыли из дальнего зарубежья, должны самоизолироваться и оформить больничные листы для предъявления нашим работодателям. Куда с этим вопросом обращаться, так и не поняли. По телефону „03“ нам посоветовали обратиться в поликлинику по месту жительства. Позвонили туда: телефоны не отвечают. Нашли рабочий телефон главного врача поликлиники. На другом конце трубки нам отвечал человек в состоянии явного алкогольного опьянения. Я бросил трубку, когда врач, слушая меня, разразился характерным пьяным смехом. Не можем же мы с Настей преспокойно идти на работу после пребывания в коронавирусной зоне? За такие „трудовые подвиги“ нас могут арестовать. Мы не хотим подвергать риску наших коллег. Смог добиться чего-то только ближе к раннему утру 25 марта. Теперь на самоизоляции. Большая просьба к правительству Москвы: наведите в московском Минздраве, чтобы люди вроде нас без проблем могли получить соответствующие консультацию и обследование», — сказал Жижаев.

Как сообщало EADaily , сегодня МИД РФ опубликовал список вывозных рейсов для россиян, находящихся в затруднительном положении за рубежом. В перечень входят рейсы из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Вьетнама, Доминиканы, Египта, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Лаоса, Нидерландов, Португалии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Филиппин и Эфиопии.

«Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных», — добавили в МИД РФ.

Из Индии граждане РФ сегодня вылетели рейсом «Аэрофлота». У самой Полины Мудровой настроение, судя по всему, также изменилось:

«За два часа мне написали сразу несколько человек, большинство из них мне были абсолютно незнакомы. Из разных уголков страны и даже мира, они искали друзей в Бангалоре, кто мог бы отвезти меня. Я чуть не плакала — так много заботы и поддержки со стороны жителей другой страны! Они предлагали также, чтобы мы не ждали в аэропорту, а ждали в их доме, чтобы можно было отдохнуть и поесть. Это просто потрясающе, особенно сейчас, когда многие индийцы все же шарахаются от иностранцев, считая нас разносчиками заразы, а гостиницы отказывают в заселении. Индия, ты реально крутая! Столько любви и доброты в сердце твоих жителей…».