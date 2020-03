Письма из закрытой на карантин Италии

27.03.2020

Усилия Кубы, РФ и Китая по оказанию помощи Ломбардии



Real solidarity: the Italians to thank the Russian Federation for assistance in dealing with COVID-19

Настоящая солидарность: итальянцы благодарят Российскую Федерацию за помощь в борьбе с COVID-19

Каждый пятый житель Земли уже находится на карантине – эти цифры приводятся в британской газете The Guardian. Во всем мире вводят жесткие меры в надежде сдержать коронавирус COVID-19. По сообщению канала Al Arabiya, с 24 марта комендантский час будет действовать в Египте. В режиме жесткой изоляции живет Индия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что наблюдается быстрое ускорение распространения COVID-19 в США. События в Испании развиваются по печальному сценарию Италии.

Хэштег #GrazieRussia, что в переводе с итальянского означает «Спасибо, Россия», становится все более популярным в социальных сетях. Тысячи людей по всей Италии сопровождают им свои публикации. В трудный момент, когда заболевших в стране уже более 63 тысяч, помощь пришла не от официальных партнеров по Евросоюзу, а от друзей из Москвы. В знак благодарности итальянцы убирают с улиц флаги Евросоюза и вывешивают на их месте флаги России.

«Россия – это страна, которая нам помогает больше всего (врачи, медицинские приборы и оборудование). Это и есть настоящая «русская солидарность», что особенно заметно на фоне европейской солидарности», – написали в Twitter итальянцы.

«Сограждане, никогда не забывайте, кто протянул руку помощи в трудную минуту … Вперед Италия! Спасибо, Россия», – говорится в другом сообщении.

«Россия, никогда не думала, что буду тебя благодарить. Спасибо тебе, Россия. Спасибо, господин Путин», – пишет другой пользователь социальной сети.

Всего РФ направила в Италию 14 военно-транспортных самолетов Ил-76. На них, в эпицентр пандемии, привезли средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе «КАМАЗа» для дезинфекции транспорта и улиц. Помогать итальянцам бороться с инфекцией будут более 100 русских вирусологов.

«Италия не одинока! Помогите нам. Так мы сможем продолжить войну против коронавируса. Без поддержки это было бы невозможно», – заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Помимо России, помощь Италии оказал и Китай, а США с поддержкой не спешат. По мнению авторитетной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, разобщенность союзников в ЕС и США может привести к необратимым последствиям.

«Китай и РФ реагируют на сложную ситуацию в Европе быстрее, чем ЕС. Более того, они помогают Италии, и это будет иметь свои последствия, – пишет немецкая газета. – Отношение итальянцев к поддержке этих стран изменится в лучшую сторону. К старым партнерам в ЕС тоже может измениться, но негативно».

Сложная ситуация в других европейских странах. Франция объявила чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию. Теперь французы могут отложить муниципальные и всеобщие выборы и продлить карантин еще на два месяца.

В Испании, Ледяной дворец в Мадриде решили преобразовать в морг. Похоронные бюро в испанской столице не справляются с таким большим количеством смертей. Более того, сотрудники даже работают в защитных костюмах. На этом фоне в Испании вспыхнул очередной конфликт с частными компаниями, которые помогают пожилым людям во время эпидемии. Компания по уходу за пожилыми людьми не справляется со своими обязанностями, и, когда к этому привлекают армию, военные обнаруживают в некоторых домах престарелых умирающих, а также спрятанные тела недавно умерших.

«Вопрос в том, как мы можем доверить заботу о старшем поколении частным компаниям? Эту жестокость нельзя описать словами», – удивляются испанские журналисты.

В Иране власти заявили об улучшении эпидемиологической ситуации. По словам президента Исламской Республики Хасана Рухани, в стране стало снижаться количество смертей от COVID-19.

«Число пациентов, обращающихся в больницы в разных провинциях, также уменьшилось. Принятые меры были эффективными. По его словам, были разработаны специальные правила для работников государственных организаций. – Более 2 миллионов человек снизили свою активность с начала этого месяца. Это также относится к поездкам на работу и посещению университетов и других образовательных центров».

Всего насчитывается почти 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом. На этом фоне зарубежные СМИ вспомнили отчет Фонда Рокфеллера и Global business network, опубликованный в 2010 году. Тогда эксперты с замечательной точностью предсказали события, допустив единственную ошибку в дате и возрасте основного числа людей, умерших от вируса.

Аналитики выразили мнение, что эта болезнь окажет влияние не только на экономику, но и на мировой порядок, и западным странам, чтобы справиться с этим вирусом, придется работать усерднее и усерднее, чтобы ограничить гражданские свободы.

Coronavirus, give up the respirator to give it to a younger patient: priest dies

Коронавирус. Отказавшись от респиратора, чтобы отдать его более молодому пациенту, священник умер



Дон Джузеппе Берарделли, 72 года из Казниго (Бергамо), решил пожертвовать собой ради другого человека, которого он даже не знал

«Дон Джузеппе умер как священник. И я глубоко тронут тем фактом, что он, протоиерей Казниго, отказался от аппарата искусственной вентиляции лёгких чтобы передать его кому-то кто моложе его», – сказал медицинский работник из дома престарелых в Сан-Джузеппе журналу «Araberara».

Дон Джузеппе Берарделли скончался в больнице Ловере. По меньшей мере 30 священников погибли в Италии из-за пандемии Covid-19, среди них как минимум 16 – из епархии Бергамо.



Letter from locked-down Italy: the Cuban, Russian and Chinese efforts to assist Lombardy

Письмо из запертой Италии: усилия Кубы, РФ и Китая по оказанию помощи Ломбардии

Военная помощь в Италии. Reuters

Китайцы прибыли первыми. Китайский аэробус A-350 из Шанхая приземлился в полупустынном международном аэропорту Рима. Это было 12 марта.

Девять ветеранов «Битвы за Ухань» – специалисты, которые с самого первого дня сражались на передовой линии фронта борьбы с эпидемией коронавируса – возглавляли контингент.

Отправленные китайским президентом Си Цзиньпином, эти медицинские работники прибыли, чтобы «вернуть долг помощи, оказанной Италией Китаю» всего несколько недель назад. Это было ещё до того, как Италия стала наиболее пострадавшей от COVID-19 страной в Европе.

Врачи привезли с собой тонны медицинских материалов и средств для пополнения запасов больниц Ломбардии – северного региона, опустошенного вирусом – сильно истощенных после двух недель борьбы с вирусом.

На пресс-конференции состоявшейся на следующий день, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил признательность Италии Пекину за его отзывчивость.

Это было только начало. С тех пор много грузовых самолетов из Китая приземлились с тоннами и тоннами предметов медицинского назначения. Даже Джек Ма, миллиардер, основатель технологического гиганта Alibaba принял участие внеся свой вклад. вкладом.

Прибытие китайских грузов стало большими новостями в Италии. Маоистский флаг теперь гордо стоит рядом с итальянским триколором в нескольких больницах в Ломбардии, а также на красуется автомобилях итальянского корпуса гражданской защиты, которые перевозят врачей, присланных из Пекина.

Для простых итальянцев, пришедших в ужас от вирулентности этой болезни, беспокоящихся о настоящем и даже ещё больше – о будущем, все это означает, что помощь вот она – под рукой. И на самом деле, не имеет значения, что Пекин, как указывают некоторые скептики, вероятно, использует Италию, чтобы заставить мир забыть о том, что вирус изначально был «сделан в Китае». И что если бы китайское руководство действовало быстрее и прозрачнее, то, возможно, мир не оказался бы взаперти, ведь свыше миллиарда человек на планете сидят по домам.

Американцы, с другой стороны, были более осторожны с их помощью. На самом деле, вмешательство США было почти незаметно для большинства общественности. Вашингтон действительно отправил импровизированную больницу с восемью отделениями интенсивной терапии в Кремону, на севере Италии, а также ресурсы и материалы для расширения специализированного центра в одной из самых важных больниц в Риме.

США вряд ли могли себе позволить себе оставить «великодушие» Китая без ответа, поскольку Италия не только главный союзник Вашингтона в южной Европе и в Средиземноморском регионе, но и ключевое поле битвы для технологий 5G. Президент Дональд Трамп не хочет, чтобы новая коммуникационная инфраструктура была «загрязнена» оборудованием Huawei. И он в равной степени выступает против попытки Китая создать новый «Шелковый путь» – инициативу, к которой Италия присоединилась одной из первых среди западных стран.

Но твиты, подобные тому, который прислал Льюис Эйзенберг, посол США в Италии, напомнивший своим читателям, что «дружба между Италией и США сильнее, чем когда-либо», не идут ни в какое сравнение с медицинским наступлением Пекина.

Китайская пропаганда, как внутренняя, так и внешняя, распространялась в социальных сетях в виде видеороликов, четко демонстрирующих, как итальянцы, запертые в своих домах и квартирах, аплодировали со своих балконов уханьским врачам, а на заднем плане играл гимн Китая.

Президент Владимир Путин пошел ва-банк, с большой помпой и «без каких-либо условий», как выразился его представитель. РФ направила 14 военных самолетов Ил, заполненных врачами и ресурсами для борьбы с эпидемией. В них были 100 вирусологов и других специалистов по инфекционным заболеваниям, а также мобильные подразделения для глубокой очистки общественного транспорта и других открытых пространств.

Прибытие российской помощи в военный аэропорт Пратика-ди-Маре, в нескольких километрах от Рима, было показано в прямом эфире на Facebook [министром иностранных дел Италии] Ди Майо. Были солдаты в военной форме, военные салюты, но также рукопожатия и никаких следов масок или социального дистанцирования, несмотря на постоянные призывы, с которыми правительство обращается к 60 миллионам итальянцев.

Из рисковой игры порожденной коронавирусом, нельзя исключать Кубу, учитывая давнюю стратегию этого режима, заключающуюся в том, чтобы сделать здравоохранение приоритетом – и использовать его в качестве эффективного дипломатического инструмента.

Кубинская команда – 37 врачей и 15 медсестер, покинула аэропорт Гаваны в окружении кубинских и итальянских флагов, провожаемая аплодисментами туристов. В воскресенье они прибыли в миланский аэропорт Мальпенса и будут базироваться в одной из временных больниц, созданных итальянской армией в Креме, одной из областей, наиболее пострадавших от COVID-19.

Многие жаловались на «коммунистическую помощь», но итальянцы в нынешних условиях не очень-то заботятся о геополитике.

И вот так Ломбардия и остальная часть страны стали гигантской послевоенной сценой для новой, парадоксальной холодной войны, разделенные на разные сферы влияния, как в Берлине в 1945 году. С одной стороны – китайцы, с другой – русские, затем американцы, а теперь – даже кубинцы.

И опять, последним призом будет снос Стены. Стены построенной вирусом.