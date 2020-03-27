 

Борис Акунин заразился коронавирусом

27.03.2020, 7:32, Новости дня

Об этом он сам написал в фейсбуке.

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он сам написал в фейсбуке.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — рассказал Акунин.

63-летний писатель не уточнил, в каком сейчас находится состоянии, но подчеркнул, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса».

С 2014 года Чхартишвили проживает с семьёй в Лондоне. Писатель известен своей активной гражданской позицией. Он неоднократно выступал на митингах с критикой российской власти.

Акунин — один из самых популярных писателей в России. Его книги в электронном варианте являются самыми продаваемыми в стране за последнее десятилетие. Акунин получил широкую известность благодаря своей серии романов о приключениях сыщика Эраста Фандорина, среди них – «Азазель», «Турецкий гамбит», «Статский советник», «Левиафан» и другие.

Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у народного артиста России Льва Лещенко, который сейчас находится на лечении в больнице в Коммунарке.



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