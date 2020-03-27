В Магнитогорске произошел взрыв газа в жилом доме

27.03.2020, 7:32, Новости дня

Загорелись несколько квартир.

В Магнитогорске на улице Доменщиков в Орджоникидзевском районе города произошел взрыв в жилом доме. Очевидцы сообщили про пожар, который охватил сразу несколько квартир после случившегося. В результате взрыва погибли два человека.

Взрыв раздался около 19:30 по местному времени на третьем этаже пятиэтажки по адресу Доменщиков 19. Пламя охватило несколько этажей.

По данным МЧС, взорвался газ, после чего загорелось несколько квартир. Позже в министерстве уточнили, что взрыв произошел из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

Второй и третий этажи оказались охвачены пожаром. Спустя примерно 40 минут после взрыва пожар удалось локализовать и потушить. По предварительным данным Telegram-канала Baza, его площадь составила 100 квадратных метров.

На месте работают спасательные службы, туда также направился глава города Сергей Бердников. Спасатели эвакуировали 31 человека. По данным МЧС, разрушений несущих конструкций жилого дома после взрыва нет.

Очевидцы сообщили, что хозяйка квартиры, где произошел взрыв, жива, ее увезли в реанимацию. В этой квартире оставались двое детей. Одного ребёнка спасли, у него тяжёлые ожоги. Судьба второго – мальчика тринадцати лет – пока неизвестна. Позже в Минздраве уточнили, что оба ребенка пострадали.

«Смотрю, у меня на кухне окна развалилсь, балкон… Входная вылетела дверь. Смотрю, кричит соседский мальчик маленький, стоит… Годика два, наверно. Стоит обгоревший. Я его схватила, в одеяло завернула. Никого нет. Бабушка ушла, я видела», – рассказала гражданкаиз соседней квартиры, которой удалось выбежать из дома.

Telegram-канал Mash также рассказал, что помогать пострадавшим от взрыва бросились случайные прохожие. Четверым мужчинам удалось добраться до 3 этажа и вытащить до приезда спасателей из пылающего дома пожилую женщину и ребенка.

Приехавшие к месту ЧП пожарные не смогли сразу проехать к очагу возгорания: проезд оказался загорожен припаркованными машинами, которые пришлось растаскивать местным жителям.