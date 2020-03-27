 

Грузчики нашли в аэропорту Шереметьево золотые слитки

27.03.2020, 7:32, Новости дня

Сотрудники службы безопасности аэропорта проводят служебное расследование, но груз уже передали клиенту.

Неожиданную находку обнаружили грузчики в аэропорту Шереметьево. На внутренней дороге валялись два золотых слитка, которые выпали из погрузочной тележки. Они передали дорогую находку сотрудникам полиции.

Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, ведется служебное расследование, но дорогой груз уже передан клиенту. Однако имя его остается не сообщается.

Ранее Telegram-каналы Bazа и «112» написали, что найденные слитки, стоимостью 57,9 миллионов руб, принадлежат заводу цветных металлов в Красноярске. Ценный груз был приготовлен для отправки в Великобританию. Но на заводе отказались признать слитки собственностью предприятия, хотя и не отказались от того, что продукция произведена здесь. Они сослались на то, что занимаются переработкой сырья.

«Возможно, какой-то наш поставщик привез нам сырье, мы его переработали и ему отдали», – ответили изданию на заводе, сославшись на невозможность выяснить имя заказчика.



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