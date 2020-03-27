 

Путин призвал «вычистить политическую шелуху» санкций

27.03.2020, 7:32, Новости дня

По словам президента, мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости — это вопрос жизни и смерти людей.

Для помощи странам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, необходимо объявить мораторий на введение против них санкций и других ограничений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин заявил в ходе экстренного саммита «Группы двадцати» (G20), прошедшего в формате видеоконференции.

«В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — сказал российский лидер.

По словам Путина, на период кризиса необходимо создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале же нужно объявить солидарный мораторий на введение ограничений в отношении всех товаров первой необходимости и финансовых транзакций для их закупки.

Путин предупредил, что вызванный коронавирусом кризис на длительный срок «наложит отпечаток» на развитие всего мира, возникшие в его результате последствия могут обернуться даже более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, тем более что ситуацию усугубляют торговые конфликты и санкции.

«Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», — отметил президент России, предложив подумать над созданием под эгидой МВФ специального фонда, средства которого могли бы использоваться для финансирования стран, столкнувшихся с последствиями пандемии.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран G20, призвав их отказаться от санкций для борьбы с COVID-19.

Россия более шести лет находится под санкциями США, ЕС и присоединившихся к ним стран, которые стали в том числе ответом на присоединение Крыма.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Казино в Макао закроются на две недели, чтобы сдержать распространение коронавируса

07.03 / В России признали банкротом единственного поставщика топлива для Роскосмоса

11.02 / ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса

23.02 / В России научились быстро выявлять коронавирус

11.03 / ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

11.02 / Минфин подготовил проект закона по выходу ЦБ из капитала Сбербанка

06.03 / Путин говорил с Эрдоганом под часами «Переход через Балканы». В этом увидели намек

10.03 / Новое поколение минивэна Honda Odyssey покажут в Нью-Йорке

20.03 / Время сажать овощи

11.02 / «Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска