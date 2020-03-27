Звезда «Крокодила Данди» скончался из-за коронавируса

27.03.2020, 7:32, Новости дня

Актер также снимался в сериале «Клан Сопрано».

Умер американский актер Марк Блум. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Ему было 69 лет.

Смерть актера подтвердила нью-йоркская театральная компания Playwrights Horizons. «С любовью и тяжелым сердцем Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, давнему дорогому другу и непревзойденному артисту, который скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — говорится в заявлении организации.

Артист начал свою кинокарьеру с ленты 1983 года «Любовный недуг». Среди других известных фильмов, сериалов и шоу с участием Блума — «Клан Сопрано», «Крокодил Данди», «Грань», «Элементарно», «Миллиарды», «Хорошая жена», «Я не знаю, как она делает это», «Свидание вслепую», «Моцарт в джунглях», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Фрейзер».

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у Народного артиста России Льва Лещенко.