Врачи назвали осложняющее течение коронавируса заболевание

27.03.2020, 7:30, Новости дня

Китайские ученые обнаружили, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса нового типа, следует из исследования, опубликованного в журнале JAMA Cardiology.

Специалисты наблюдали за 416 зараженными коронавирусной инфекцией в Народной больнице Уханьского университета. По их мнению, между нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и смертностью пациентов с COVID-19 имеется статистически значимая связь, передает РИА «Новости».

Так, пациенты, у которых были с проблемы с сердцем, имели более высокую смертность, чем больные без заболеваний сердечно-сосудистой системы (42 из 82 против 15 из 334).

«Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснять высокий уровень смертности во время госпитализации», – утверждают ученые.

Подчеркивается, что у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжелые формы пневмонии. Причиной этому называют работу ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.