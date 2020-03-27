США объявили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте президента Венесуэлы Николаса Мадуро

27.03.2020, 7:29, Разное

Власти США объявили награду в 15 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Американские власти также предлагают награду в размере до 10 млн долларов за информацию о нескольких высокопоставленных венесуэльских чиновниках. Минюст США предъявил Мадуро и его соратникам обвинения в причастности к торговле наркотиками и хранении оружия.

«Занимая ключевые посты при режиме Мадуро, эти лица нарушили общественное доверие, участвуя отгрузке наркотиков из Венесуэлы, контролируя самолеты и маршруты, которыми наркотики вывозятся из Венесуэлы», — говорится в сообщении.

По оценкам Минюста США, из Венесуэлы в США переправляют до 250 тонн кокаина. Американские власти считают, что за ответствененно руководство Венесуэлы, которое вступило в сговор колумбийскими повстанцами. В случае признания Мадуро виновным по предъявленным обвинениям в США ему грозит пожизненное заключение.

Николас Мадуро занимает пост главы Венесуэлы с 2013 года. В начале 2019 года спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. РФ и Китай поддержали действующего п Мадуро. Гуайдо в качестве главы Венесуэлы признали США, несколько стран Евросоюза и Латинской Америки.

В 2016 году в США к длительным тюремным срокам уже приговорили племянников жены Мадуро. По версии американских властей, они организовали поставку крупной партии кокаина в США.