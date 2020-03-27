Украина 27 марта полностью закрывает свою границу

27.03.2020, 7:20, Новости дня

Украина в конце дня в пятницу, 27 марта, полностью закроет государственную границу на въезд и выезд – из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в телеобращении заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в пятницу будет прекращено всё пассажирское сообщение с зарубежными странами. О гражданах Украины, оставшихся за рубежом, должны будут позаботиться дипломатические представительства и украинские диаспоры.

«Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые ещё за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны», – подчеркнул Зеленский. Он пообещал, что об украинцах за рубежом не забудут и будут постепенно возвращать их на родину, «с учётом эпидемической ситуации».

Ранее Украина закрыла границы для иностранных граждан.

В Украине выявлено 169 случаев коронавирусной инфекции, пять человек умерли. В стране введены жёсткие карантинные меры, в крупных городах не работает метрополитен, ограничена работа общественного транспорта.

Граница России для российских граждан не закрыта. Однако с пятницы, 27 марта, прекращается авиасообщение между Россией и зарубежными странами. МИД России составлял списки россиян, которые желали бы вернуться на родину, до 26 марта. За теми, кто успел записаться до этой даты, обещали прислать самолёты.

Организован и спецпоезд из Киева в Москву. Сообщается, что на нём в пятницу из Украины выедут около 800 граждан России, а на обратном пути он заберёт из России граждан Украины.

Многие страны в связи с эпидемией объявили о закрытии границ или введении жёстких ограничений. Закрыты границы Шенгенской зоны для всех иностранцев, не имеющих в ЕС вида на жительство.