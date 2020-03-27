Палата представителей намерена принять пакет антикризисных мер без промедлений

27.03.2020, 7:20, Новости дня

Лидеры Палаты представителей Конгресса США намерены принять пакет антикризисных мер на сумму 2,2 триллиона долларов в пятницу или, самое позднее, в субботу, в стремлении как можно скорее оказать помощь нации в связи с пандемией коронавируса.

В телефонной беседе с коллегами-демократами в четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала конгрессменов не затягивать принятие беспрецедентного пакета экономической помощи, который в среду вечером единогласно принял Сенат.

Как рассказала член Палаты представителей Мадлен Дин, суть двухчасовой беседы сводилась к следующему: «Давайте сделаем это завтра, если это возможно. Если нет, то не позднее субботы».

По словам Дин, она вернется в Вашингтон из своего округа в Пенсильвании, чтобы принять участие в дебатах, которые должны начаться в пятницу утром.

«Из разговора было очевидно, что все мы знаем, что нужно делать. Нужно оказать помощь американскому народу немедленно», – отметила она.

Сенатский законопроект, являющийся самым масштабным пакетом экономической помощи в истории США, предусматривает прямые денежные выплаты нуждающимся американцам, которые начнутся в течение трех недель, если инициативу поддержит Палата представителей и подпишет президент Дональд Трамп.

«Палата представителей должна принять этот законопроект, желательно без задержек. Я думаю, он пользуется огромной поддержкой», – сказал Трамп в ходе ежедневного брифинга по коронавирусу.

Пакет также предусматривает выделение 500 миллиардов долларов на оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям и сравнимой суммы на выплаты до 3 000 долларов миллионам семей.

Также предлагается выделить 350 миллиардов долларов на кредиты для малого бизнеса, 250 миллиардов долларов на расширение пособий по безработице и не менее 100 миллиардов на оказание помощи медучреждениям.

Пелоси, выступая на еженедельной пресс-конференции, заявила, что рассчитывает на широкую поддержку со стороны обеих партий.

Ранее в этом месяце было принято еще две инициативы, призванные помочь стране в связи с коронавирусом. Речь идет о сумме, составляющей почти половину годовых расходов федерального правительства (4,7 триллиона долларов).