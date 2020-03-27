Королева ответила на вопрос о состоянии Николаева

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27.03.2020, 7:16, Новости дня

Певица Наташа Королева оценила сообщения о том, что Игорь Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке.

Королева призналась, что не владеет информацией о состоянии Николаева, однако призвала с осторожностью относиться к подобным сообщениям.

«Я с ним не связывалась, поэтому не знаю. Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, а не то, что ходят слухи», – цитирует Королеву телеканал «360».

Ранее сообщалось, что Николаев якобы обратился в больницу в Коммунарке. Кроме того, отмечалось, что артист прошел тест на коронавирус, результаты которого пока не известны.

Напомним также, во вторник в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию. Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой.



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