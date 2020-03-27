Посольство РФ требует от госдепа оказания медицинской помощи Ярошенко

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27.03.2020, 6:53, Новости дня

Российские дипломаты обратились в госдепартамент США для оказания медицинской помощи летчику Константину Ярошенко. Мужчина содержится в американской тюрьме.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Ярошенко в последнее время испытывает легкое недомогание. У него невысокая температура и кашель. Дипломаты особенно обеспокоены состоянием здоровья россиянина на фоне распространения коронавируса COVID-19. Ранее супруга заключенного пожаловалась, что муж уже вторую неделю болеет "каким-то ОРВИ", но не может попасть в санчасть.

Российский летчик Константин Ярошенко обвиняется в подготовке сговора по доставке крупной партии наркотиков на американскую территорию. Его осудили на 20 лет, напоминает телеканал "Россия 24".



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