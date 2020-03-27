Российские и турецкие военные провели новое совместное патрулирование в Сирии

27.03.2020, 6:53, Новости дня

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в Сирии. На этот раз колонна отправилась в путь по провинции эль-Хасеке в Заевфратье. Военная полиция РФ использовала современные бронеавтомобили "Тигр".

За 4 часа патруль преодолел около 150 километров вдоль границы Сирии с Турцией и вернулся в точку старта, сообщает телеканал "Россия 24". С воздуха колонну на всем маршруте прикрывали вертолеты, экипажи вели их на малой высоте в целях безопасности. На этот раз обошлось без провокаций со стороны боевиков.