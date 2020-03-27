Китай отчитался о серьезном снижении прибыли крупных промышленных предприятий

27.03.2020, 6:53, Новости дня

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе и феврале 2020 года снизилась на 38,3%, до 410,7 млрд юаней (около 58,31 млрд долларов), сообщило Государственное статистическое управление КНР.

«Промышленные предприятия в начале года испытали серьезный негативный эффект от эпидемии нового коронавируса. Это отразилось как на производстве, так и на коммерческой деятельности. Пандемию в КНР уже удалось взять под контроль, компании ускоренными темпами возвращаются к регулярной деятельности, восстанавливается экономический порядок. <…> Постепенно последствия краткосрочного шока, вызванного вспышкой пневмонии, будут устранены и предприятия окажутся в более выгодной ситуации», – приводит текст доклада ТАСС.

Как следует из документа, прибыль компаний добывающей отрасли Китая упала на 21,1%, до 55,31 млрд юаней (7,85 млрд долларов). У предприятий обрабатывающей промышленности снижение оказалось еще более значительным – 42,7%, до 300,57 млрд юаней (42,67 млрд долларов). Показатель производителей, занимающихся выработкой и поставками электричества, тепла, газа и воды, сократился на 23,2%, до 54,82 млрд юаней (7,78 млрд долларов).

В документе отмечается, что наиболее заметный спад в январе и феврале продемонстрировали национальные компании нефтеперерабатывающей (падение на 116,7%), электронной (-87%) и автомобильной (-79,6%) промышленности, а также предприятия, производящие электрооборудование (-68,2%) и нефтехимическую продукцию (-66,4%). Показатели понизились в 34 из 41 ключевой отрасли китайской промышленности.

Согласно официальным данным, в 2017 году прибыль крупных госпредприятий Китая выросла на 8,5%, до 6,8 трлн юаней (около 1 трлн долларов по действовавшему на то время курсу). В 2018 году динамика составила 10,3%. В 2019 году она оказалась отрицательной, опустившись до -3,3% (6,19 трлн юаней, или 893,87 млрд долларов).

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых в год превышает 20 млн юаней, или 2,83 млн долларов по текущему курсу.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. К полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.