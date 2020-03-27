 

Возлюбленная Виторгана Нино Нинидзе зажигательно станцевала в джинсах и бюстгальтере

27.03.2020, 6:53, Разное

Грузинская и российская киноактриса, возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала небольшой ролик, показав зажигательные танцы в джинсах и бюстгальтере. Артистка отметила, что во время карантина ей помогает только «музыка-спаситель».
Многие звёзды отечественного шоу-бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса много времени проводят дома и активнее общаются с подписчиками в соцсетях. Некоторые делятся своими размышлениями относительно пандемии, ситуации в стране и в мире, другие показывают, как проводят время в вынужденной изоляции. Так, Нино Нинидзе старается не поддаваться паническим настроением и заряжает фолловеров позитивом. В недавнем ролике возлюбленная Виторгана исполняет зажигательные па под ритмичную композицию, забавно «кривляясь» в объектив камеры.


Немногим ранее Нинидзе в той же соцсети записала обращение к родственникам, друзьям и знакомым, попросив не присылать ей информацию о коронавирусе. Артистка отметила, что уже готовится «к концу света», поэтому не хочет большего «нагнетания истерии».



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