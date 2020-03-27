Антимонопольный комитет открыл дело по факту существенного подорожания продуктов в Киеве

27.03.2020, 6:35, Новости дня

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело по факту подорожания продуктов в Киеве в условиях карантина из-за коронавирусной инфекции. Об этом 26 марта в Facebook сообщил руководитель киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

“Сегодня киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для вмешательства комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни. Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка – как поставщиков, так и розничной торговли, или обоих этих звеньев одновременно”, – написал он.

Хмельницкий отметил, что специалисты его отделения уже неделю мониторят стоимость товаров в магазинах.

Он также назвал 25 компаний, которые фигурируют в деле, – 10 сетей супермаркетов и 15 фирм-поставщиков.

“В случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год”, – предупредил Хмельницкий.

В АМКУ відкрито справу за фактом суттєвого подорожчання продуктів у КиєвіСьогодні Київське обласне територіальне… Posted by Khmelnitskyy Aleksey on Neljapäev, 26. märts 2020

25 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пожаловался в АМКУ на подорожание продуктов питания в условиях эпидемии коронавируса. Он выразил мнение, что между участниками рынка есть сговор.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны были прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры ввели до 3 апреля, затем продлили до 24 апреля.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.