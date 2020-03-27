 

Комаровский рассказал, есть ли смысл заразиться коронавирусом нарочно. Видео

27.03.2020, 6:35, Новости дня

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.

видео

Видео: Доктор Комаровский / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Дерзкое ограбление магазина в Новороссийске попало на видео

07.02 / Сноуден решил продлить вид на жительство в России

03.02 / В Шереметьеве сел “Суперджет” со сработавшим аварийным датчиком

20.02 / Демократы на дебатах спорили об аморальности капитализма и накоплении богатств

04.02 / Кроссовки как допинг. IAAF запретила обувь, в которой установлен мировой рекорд

21.02 / Краткий курс истории Украины по Путину

21.03 / В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию пенсий и зарплат

05.02 / В Австрии с воинского кладбища украли ворота, привезенные из России

11.02 / Россиян попросили рассказать о реальных условиях ипотеки

13.03 / ФРС США решила потратить 1,5 трлн долларов на скупку ценных бумаг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска