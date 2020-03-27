Убийство сына Соболева. Объявлено еще два подозрения

27.03.2020, 6:35, Новости дня

Офис генпрокурора сообщил о подозрении еще двум лицам, которые могут быть причастны к нападению на семью депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийству его трехлетнего сына. Об этом сообщает 26 марта Офис генпрокурора.

Также удовлетворено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика – это бывшие бойцы роты “Медведи” “Украинской добровольческой армии” Андрей Лаврега и Евгений Семенов. 4 декабря суд на закрытом заседании арестовал их.

По данным следствия, Лаврега стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. Лаврегу к преступлению якобы привлек 25-летний уроженец РФ Юсуп Абуев, с которым он познакомился в зоне боевых действий на Донбассе. Во время встречи в одном из ТРЦ Киева Абуев якобы предложил Лавреге убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Последний, по данным следствия, согласился. Сам Абуев выехал из Украины.

Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына бизнесмена – финансово-экономическая деятельность его отца.

Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения.