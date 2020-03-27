Возросло число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт»

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27.03.2020, 6:30, Новости дня

Не менее 25 американских военных на борту атомного авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» заражены новым коронавирусом, сообщила телекомпания CNN.

По словам одного из военных источников телекомпании, на борту авианосца могут быть обнаружены еще «десятки инфицированных», передает ТАСС.

Во вторник исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил, что на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 83,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 1,2 тыс. человек умерли.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС. К четвергу США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось.

К полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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