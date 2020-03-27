Госдеп призвал Китай признать «сокрытие информации о случившемся в Ухане»

27.03.2020, 6:16, Новости дня

Директор отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента США Джеймс Ричардсон выразил мнение, что Коммунистическая партия Китая должна признать ответственность за «сокрытие информации о случившемся в Ухане» и оказать миру безграничное содействие в борьбе с распространением коронавируса.

«Я бы просто сказал, что на Коммунистической партии Китая лежит особая ответственность за оказание миру содействия, не связанного условиями и ограничениями, что она должна взять ответственность за имевшее место, как все понимают, сокрытие информации о случившемся в Ухане», – цитирует сотрудника Госдепа США ТАСС.

«Думаю, все страны мира <…> должны иметь возможность получать высококачественную транспарентную помощь от любого донора, и мы бы призывали всех доноров, особенно Китай, который, как мы считаем, несет в данном деле особую ответственность, к предоставлению такого содействия», – добавил Ричардсон.

«Мы не можем обременять имеющие финансовые трудности страны, сталкивающиеся с нынешней пандемией в дополнение к экономическим сложностям. Нам не следует просить их влезать в еще один долг, чтобы их население было здоровым», – сказал Ричардсон.

В свою очередь заместитель главы Агентства международного развития (АМР) США Бонни Глик заявила, что в число «высокоприоритетных стран» в плане получения американской помощи в борьбе с новым коронавирусом вошли Афганистан, Ангола, Бангладеш, Вьетнам, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Казахстан, Камбоджа, Кения, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Нигерия, Пакистан, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Узбекистан, Филиппины, Эфиопия и ЮАР.

Кроме того, Глик заявила, что в феврале, по имеющейся у нее информации, «Китай принял крупные объемы» частной помощи «от американцев, американских компаний, американских фондов».

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС. К четвергу США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По данным ВОЗ, распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось.

К полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.