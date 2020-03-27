Большой медбрат

27.03.2020, 6:15, Разное

Как big data используют для борьбы с COVID-19 и оправдана ли тотальная слежка в условиях пандемии.

Согласно докладу команды реагирования на COVID-19 Имперского колледжа Лондона, подготовленному при участии Всемирной организации здравоохранения, изоляция — не единственный способ нефармацевтической борьбы с коронавирусом. Наравне с ней может применяться тотальная слежка за гражданами, хотя это и вызывает вопросы этического характера. Корреспондент «Новой газеты» разобралась в том, как правительства разных стран отслеживают зараженных, чтобы противостоять эпидемии.

ОБНОВЛЕНО

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать систему отслеживания граждан, которые контактировали с больными COVID-19. Она будет работать за счет данных сотовых операторов о геолокации конкретного человека. Сервис подразумевает рассылку сообщений о факте контакта с заразившимися гражданами. Абонентов будут предупреждать о необходимости самоизоляции и предоставлять контакты региональных оперативных штабов.

21 марта газета Frankfurter Allgemeine писала, что отслеживание данных мобильных телефонов из-за пандемии легализуют в Германии.

В среду газета The Washington Post написала, что Facebook, Google и другие крупные IT-компании ведут переговоры с американскими властями об использовании данных о местоположении их пользователей. Информация нужна органам здравоохранения США, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Похожую систему слежки реализовала Южная Корея:

вместо закрытия границ и карантинов власти расследовали каждый кейс заражений.

Потенциальных носителей отслеживали с помощью мобильных телефонов и спутниковых технологий, а также проводили массовое тестирование на вирус. Результат Южной Кореи можно назвать положительным: несмотря на то что страна еще недавно была очагом заражения, сейчас темпы инфицирования значительно снизились.

Наиболее жесткие меры по борьбе с эпидемией принял Китай, где была отмечена первая вспышка. Через несколько недель после того, как информация о коронавирусе вышла за пределы страны, на карантин закрылся 11-миллионный Ухань в провинции Хубэй. Позже за ним последовали еще 13 городов провинции. Всего к середине марта в Хубэй было зафиксировано 67 000 случаев заболевания, и за нарушение карантина ввели уголовную ответственность.

Во время эпидемии государство осталось без системы распознавания лиц — из-за медицинских масок она просто перестала работать.

«С точки зрения систем идентификации маски могут быть препятствием. В то же время, специальный грим уже не защищает от современных алгоритмов, которые строят трехмерную реконструкцию», — поясняет произошедшее гендиректор Social Data Hub и Fubutech Артур Хачуян.

Китай. Инженер-разработчик системы распознавания лиц изучает проблему медицинских масок. Фото: Reuters

«В Китае использовали инфракрасные сканеры температуры — прибор, который удаленно замеряет температуру. Довольно быстро идентифицируются те, у кого она высокая. Распознавание лиц во время эпидемии не очень помогло», — рассказывает директор некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Михаил Климарев.

Крах системы «умных» CCTV перед лицом пандемии все равно не больше, чем инфоповод, и на реальное положение дел никак не влияет, считает Хачуян. «В Китае, как и в Москве, системой распознавания лиц идентифицируется процентов 5–7% людей в метрополитене, городские камеры вообще не работают. Вы можете надеть маски, но от идентификации данных это не спасет, ведь вы продолжаете носить с собой телефоны с включенным вай-фаем и LTE», — говорит эксперт.

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Основным источником сбора данных о гражданах для государства остаются операторы мобильной связи. Десятки млн абонентов примерно каждые 5 минут отправляют сигнал на базовые станции. При наложении данных о геолокации на карту города можно получить маршруты перемещения пользователей. Погрешность при этом составляет 50–100 метров, которые добавляют сами системы, объясняет Хачуян.

— Технология [определения] называется трилатерацией. Три ближайшие базовые станции передают расстояние до абонента, и по силе сигнала вычисляется местоположение человека. Фактически — это вычисление координат точки в пространстве с помощью трех других точек и расстояния от них до нее. По этой схеме работает геолокация в том же тиндере, — говорит эксперт.

Основным источником сбора данных о гражданах для государства остаются операторы мобильной связи, а не уличные камеры. Фото: EPA

Если учитывать популярность мобильной связи, сбор данных о передвижении людей кажется простой задачей. Но задачу в разы может осложнить распространение анонимных SIM-карт. В таких случаях службы могут пойти на ухищрения: к примеру, создать для слежки мобильное приложение. В Иране недавно известность получило приложение AC19, которое якобы должно было помочь определить, заражен ли пользователь COVID-19. Сообщение с рекомендацией установить приложение приходило от имени минздрава страны. Первым о возможности слежки через него пояснил иранский активист Нариман Гариб. Карту с тремя миллионами пользователей впоследствии опубликовал министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

— Это далеко не первый случай в Иране. У населения страны очень низкая компьютерная грамотность, раз в месяц-два в магазины загружают приложения [c такой же задачей], которые имитируют телеграм. Дело в том, что иранцы намного активнее скрываются от государства. У них куча одноразовых симок и подобных вещей, — объясняет Артур Хачуян.

Идентификация в воздухе

Без технологий слежки во времена «чумы» не обходится и Россия. Как и во многих странах, их применяют для выявления потенциально заболевших. К примеру, на прошлой неделе заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что с целью борьбы с эпидемией сейчас в Москве ищут всех контактировавших с заболевшими COVID-19. В списки потенциально инфицированных попадают не только люди из ближнего круга заболевших, но и пассажиры некоторых рейсов, водители такси, курьеры и т.д. Для оповещения о необходимой самоизоляции всех контактировавших с заболевшим используют SMS-рассылку (по словам Раковой, в этом помогает анкетирование на борту). Найти таким образом уже удалось около тысячи человек.

Скорее всего власти Москвы имеют соглашение с авиакомпаниями, считает эксперт. Фото: EPA

Несколько дней назад телеграм-канал «Черкалин рассказал» опубликовал пост с текстом рассылки на электронную почту и SMS, которая приходит «москвичам, зарегистрированным на портале Госуслуги». В письме говорится о необходимости режима самоизоляции, вызове врача, а также указаны номера горячих линий. «Новая газета» узнала, что подобную рассылку получила туристка Светлана (имя изменено по просьбе героя), которая в начале недели вернулась в Россию из Европы. При этом туристка не заполняла никаких анкет ни в аэропорту, ни в самолете, так как страна, из которой она прилетела, на тот момент не находилась в списке государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Более того, ее рейса нет в списке рейсов с заболевшими COVID-19, который публикует Оперштаб Москвы. Кроме того, после прилета ей уже несколько раз позвонили из Департамента здравоохранения города.

Как данные авиакомпаний оказались у московских властей и насколько это законно?

В случае рейсов, на которых был обнаружен заболевший новой коронавирусной инфекцией, запросить данные пассажиров не так сложно. «У авиакомпаний есть сведения о пассажирах, включая паспортные данные и номера телефонов. Скорее всего власти Москвы имеют соглашение с авиакомпаниями. Оно позволяет им получить сведения о пассажирах для таких экстренных уведомлений», — предполагает директор «Информационной культуры» Иван Бегтин.

С другой стороны, чтобы узнать пересекал ли абонент границу, столичной мэрии совсем необязательно обращаться к авиакомпаниям или таможенным службам. Необходимые данные могут предоставить и операторы сотовой связи:

— Если человек использовал SIM-карту за рубежом, это отражается в биллинге (автоматизированная система учета предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты. — Ред.). Операторы связи могут сделать выборку и добыть эту информацию. Пользоваться SIM-картой при этом необязательно, достаточно просто присоединиться к сети в роуминге, — поясняет Михаил Климарев.

По закону получать такую информацию от компаний могут государственные органы через суд, а также правоохранительные органы в случае проведения оперативно-розыскной деятельности по официальному запросу. Иллюстрацией может служить кейс с «Яндекс.Такси», которая передала силовикам историю поездок журналиста «Медузы» Ивана Голунова (телеграм-канал Baza и сам журналист утверждают, что официального запроса не было). Однако в случае «Госуслуг» ситуация оказывается значительно проще:

— На портале вы даете согласие на обработку персональных данных и на передачу данных третьим лицам. В данном случае третьим лицом является оператор мобильной связи, который возвращает сервису номера, которые недавно были за границей. Система не нарушает 152 ФЗ (о персональных данных), потому номер телефона — 11 цифр — не является персональными данными, если он не привязан к ф. и. о., городу, возрасту, — поясняет Артур Хачуян.

Фото: EPA

Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян говорит, что ситуация сложнее. Несмотря на то что передача обезличенных данных сама по себе не является обработкой персональных данных, возможность для подачи иска есть, хоть и выиграть дело вряд ли получится.

— Данные могут быть обезличены, но если оператор предоставляет их в связке с номером телефона, и у него есть доступ к данным абонента, это означает реальную возможность деанонимизировать пользователей. В таком случае можно признать, что обработка является обработкой персональных данных, — говорит Дарбинян. Также юрист добавляет, что разглашение этих данных является ограничением гражданских прав на тайну частной жизни и на информацию о перемещениях.

«Новая газета» обратилась с вопросом о передаче данных к нескольким операторам сотовой связи: Tele2, МТС и «Билайну». В пресс-службе последнего оператора газете сообщили, что «Билайн» как ответственная компания в текущей непростой ситуации предпринимает все возможные меры для защиты своих клиентов». От других комментариев компания отказалась.

Дружба народов

Технические возможности для развертывания тотальной слежки у РФ есть, сходятся во мнении эксперты. Но до уровня Китая и Южной Кореи будет добраться нелегко. И причин на это несколько.

— Давайте все же будет честными. В Китае и Южной Корее доверие жителей к государству очень высокое.

«Китайские власти не просто организовывают слежку, там граждане на это соглашаются. В РФ сложность заключается в отсутствии доверия между государством и гражданином».

— (продолжает) Кризисная ситуация во время эпидемии — одна из немногих областей нашей жизни, где отслеживание передвижений неизбежно и оправданно, — рассуждает Бегтин.

— Сейчас во всех российских аэропортах есть пункты досмотра и забора мазков со слизистых для анализа на коронавирус (к слову, этого ни у кого нет). Вместе с этим службы просят у всех прилетающих заполнить всю информацию письменно на бумаге. Электронная система пограничной службы, которая должна быть у нее по госзакупкам, отсутствует. В Китае смогли так быстро развернуть социальный рейтинг и другие подобные системы, потому что там такой уровень цифровизации. У нас подобные системы не развернуть, — утверждает Артур Хачуян.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»