Мнение: О том, куда белый пушной зверёк пришёл первым: шок и трепет

27.03.2020, 6:10, Разное

Пока все гадали, как быстро новый #коронавирус распространится по Европе и сдюжит ли #Россия, подоспели данные с экономических фронтов. И они… обескураживают. Да, все понимали, что вирусная #паника с её массовыми карантинами, переполненными больницами, закрытыми бизнесами и т.п. влетит экономикам пострадавших стран в копеечку. Но чтобы настолько…

В общем, шок – это по-нашему. И песец – тоже.

Первым свои более-менее полные макроэкономические показатели за I квартал озвучил #Сингапур. В итоге всё не просто плохо, а намного хуже. ВВП год к году упал на 2,2% при прогнозе в минус 1,5%. В исчислении текущий квартал к предыдущему падение составило 10,6% (#прогноз -6,3%). Промышленное производство в Сингапуре в марте – месяц к месяцу – обвалилось на 22,3% при прогнозе -11,5%.

При этом надо понимать, что Сингапур – одна из наиболее успешно справляющихся с CoVID-19 стран мира. Несмотря на близость Китая и тесные связи с ним, а также высочайшую плотность населения, только 558 жителей города-государства подхватили новый вирус. И только один летальный исход зафиксирован. Во многом это связано с тем, что Республика моментально закрыла свои границы от иностранцев, ввела тотальный контроль своих сограждан, пошла на жёсткие карантинные меры и сумела быстро локализовать все очаги заражения. Теперь становится понятно, какая у всех этих решений экономическая #цена.

Впрочем, это ещё не шок и не зверёк. Оба они – вот на этой картинке из #США.

На графике – еженедельные данные американского Министерства труда по первичным обращениям за пособиями по безработице. Эти заявки драматически увеличились – с 281 тыс. на 19 марта до 3 млн 283 тыс к 26 марта. Такого колоссального и резкого прироста не было ни в Великую Рецессию 2007-09 гг., ни в период краха доткомов 2000 г., ни в «чёрный понедельник» 1987 года, ни в рейгановскую рецессию 1982 г., когда #безработица скакнула до 10%. Кстати, предыдущий антирекорд был установлен как раз в 1982 году — 695 тыс. заявок

Причём с экономической точки зрения тут всё логично. Из-за ограничительных мер в борьбе с распространением CoVID-19 массово закрываются малые бизнесы, связанные с общепитом, развлечениями, торговлей, сервисами и т.п. Владельцы даже не пытаются взять на себя бремя социальной ответственности, а просто сворачивают лавочки и увольняют персонал. С другой стороны многие из тех, кто прежде не шли за пособиями, а уходили в неофициальную занятость, теперь, почувствовав снижение доходов от своих разовых или неформальных работ, ломанулись за деньгами от государства.

В принципе, это тяжёлая ситуация минимум для половины американцев. Треть из них живут буквально от зарплаты до зарплаты, ещё 20% могут протянуть без чеков от работодателя не более одной-двух недель.

То есть, к ним пожаловал тот самый белый и пушной?

Но если посмотреть на фондовый рынок, этого совсем не заметно.

Как только данные Минтруда появились в лентах новостей, основные индексы Уолл-Стрит… пустились в #рост.

Получается, самые чуткие к движениям экономической конъюнктуры никакого песца в упор не видят?

Возможно, они правы. Отчасти дело в монетарных стимулах ФРС. Отчасти – в привычной гибкости американского рынка труда и динамичности бизнес-среды. Увольнения просты и привычны для обеих сторон трудового процесса, банкротство – не крах и не конец света, а способ цивилизованно урегулировать отношения с кредиторами (даже сам Дональд #Трамп через эту процедуру проходил не раз), да и уверенность в способности крупнейшей экономики мира достойно выйти из непростой ситуации тоже играет свою роль.

Правда, нынешний председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл допустил возможность новой рецессии в американской экономике из-за вспышки COVID-19. Но и к циклическим спадам Штатам не привыкать. Проходили уже лет 10-12 назад, ещё не забыли…

То есть, белый пушной зверёк ошибся адресом в этот раз?

А как успешно с ним справится #Россия?