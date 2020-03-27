 

Бронированный Mercedes G-Class от Brabus показали на снимках

27.03.2020, 5:53, Разное

Сотрудники немецкого тюнинг-ателье Brabus проводят комплексные доработки, включающие в себя повышение ездовых качеств, а вот их коллеги из Invicto работают над бронированием. Их последняя совместная работа – «бронированный» Mercedes G-Class.
В техническом плане транспортное средство серьезно отличается от заводского внедорожника, однако ключевой особенностью стоит назвать бронирование, которое соответствует стандартам VR6. Проще говоря, машина может выдержать атаку со стороны стрелкового оружия калибром 7,62 (к примеру, автомат Калашникова) или взрывных устройств на определенной дистанции. Более того, доступен пакет функций под названием Invicto VR6 Plus ERV, позволяющий внедорожнику быть еще более устойчивым к подрыву. Доступно 3 варианта исполнения: Pure, Luxury и Mission.

Данная версия Mercedes G-Class немного тяжелее стандартной из-за усиленных пружин, амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости. Транспортное средство оснащено мощным 4,0-литровым мотором на 800 лошадиных сил при 100 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/час машина разгонится за 8 секунд.



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