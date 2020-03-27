Мишустин поручил приостановить работу курортов и общепита

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27.03.2020, 5:53, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение граждан в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.

«Федеральным государственным органам <…> временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях. <…> Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения», – приводит текст поручения ТАСС.

Деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли) должна быть приостановлена с 28 марта до 5 апреля, следует из текста документа.

Также премьер-министр поручил региональным властям рекомендовать гражданам «ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха».

Напомним, в среду президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей. После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия парков.

По оценкам ВОЗ, к полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. В РФ число заболевших достигло 840 человек, двое умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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