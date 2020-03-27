Размер штрафа за нарушение карантина может достигать миллиона рублей

27.03.2020, 5:40, Новости дня

В Кодекс об административных нарушениях приняты поправки, согласно которым штраф за несоблюдение карантина может достигать миллиона рублей. Это максимальное денежное наказание, которое будет применяться к юридическим лицам, из-за действий которых кто-нибудь погиб.

Для физического лица в таком случае штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностного — от 300 до 500 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Человек, чьи действия во время карантина несут опасность для окружающих, может быть наказан штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей, должностное лицо должно будет выплатить от 50 до 150 тысяч рублей.

Россиян, находящихся на самоизоляции из-за возраста (старше 65 лет), наказывать за нарушение режима не будут. По словам депутата Михаила Емельянова, штрафы касаются лишь тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом COVID-19 и не самоизолировался.