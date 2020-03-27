 

Мнение: Спасибо науке – взяли: 15 лет назад Евгений зарезал трех женщин – и стал примерным гражданином

27.03.2020, 5:31, Разное

Тройное, крайне жестокое, убийство было совершено на Клязьминской улице в Москве 15 лет назад. Убийца, представьте себе, с тех пор, как выяснило следствие, никого пальцем не тронул. Напротив, Евгений очень хорошо и достойно, отучился в вузе, стал серьезным сотрудником большой компании, женился, завел двоих детей. Так тоже, оказывается, бывает.

А тогда он орудовал ножом, как настоящий маньяк. Исполосовал и исколол жертвы ножом так, что на них живого места не было.

Следователи приехали в квартиру по вызову соседей. Все было залито кровью. Кто-то прирезал 17-летних подружек и мать одной из них. В общем, свидетелей не было вообще. У следствия была единственная зацепка – кровь. Но они не могли тогда, в 2005 году, со следом крови толком ничего поделать. Следователи изначально отобрали и проверили 65 биологических образцов, провели более 80 экспертиз, в том числе более 60 генетических (на уровне науки 2005 года), допросили более 70 человек, но все попытки тогда так и не дали результата. Подозрения были, и круг подозреваемых был. Определили группу крови. Все отрицали причастность. Дело уложили в архив.

Месяц назад достали, получив новые технологии в руки от ученых. Во время осмотра места происшествия в квартире на фрагменте линолеума был обнаружен след крови потерпевших, из которого(!) удалось выделить точный генотип неизвестного мужчины. И оказалось. С несчастными расправился сосед, который был безответно влюблен в дочь хозяйки квартиры. Тогда ему было 19. Вторую девушку и женщину убил как нежелательных свидетелей. Хладнокровно. Евгению – 34 года, он женат, воспитывает двоих детей. Все эти годы он и не думал скрываться. Жил себе, учился, работал. И прослыл даже неплохим семьянином и человеком. Никто и не подозревал, что он способен на такое.

Отпираться было бесполезно. Он еще и не дурак. Увидел, что генотип совпал. Все понял. И сразу сознался, посчитав, что суд учтет чистосердечное признание, и то, что все эти годы он жил, никого не трогая. Говорит, умопомрачение нашло, ревность замучила, а она еще и оскорбляла, аффект, мол.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2557

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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