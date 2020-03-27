Слава Рабинович: Развязав войну против ОПЕК, Путин не отдает себе отчета, что это не украинская армия образца 2014 года

27.03.2020, 5:23, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин совершил ошибку, не договорившись с членами ОПЕК о добыче нефти. Такое мнение российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 26 марта.

“Сейчас, развязав войну против Саудовской Аравии и других членов ОПЕК, Путин, скорее всего, не отдает себе отчета, против кого он в этот раз пошел. Это не украинская армия образца 2014 года, а что-то намного серьезнее”, – сказал он.

По словам финансиста, нынешняя ситуация похожа на историю, которая произошла с Советским Союзом в последние годы его существования.

“Саудовская Аравия может легко нарастить добычу нефти, примерно на 2 млн баррелей в сутки. И вот не прошло и двух дней, как правительства некоторых других стран этого региона последовали ее примеру и тоже объявили об увеличении добычи нефти. Многие полагают, что именно такими действиями они в свое время в сговоре с [на тот момент президентом США] Рональдом Рейганом помогли уничтожить Советский Союз”, – отметил Рабинович.

Он считает, что это не было решающим фактором для развала СССР, “но одним из важнейших”.

“СССР обанкротился не только по долгосрочным причинам несостоятельности социалистической экономики, а и из-за того, что закончился очень длительный период роста цен на нефть при Брежневе, обеспечивавший так называемую брежневскую стабильность. Однако эта мнимая стабильность на самом деле была стагнацией. Если бы не высокие цены на нефть, неэффективность социалистической экономики проявила бы себя гораздо раньше”, – объяснил Рабинович.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

По состоянию на вечер 19 марта нефть российской марки Urals подешевела до минимума с февраля 2002 года – $18,64 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, “приведет к хаосу на рынке нефти”. Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.