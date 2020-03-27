Умер 78-летний активист Евромайдана Пасечник, которого в 2014-м избили беркутовцы

27.03.2020, 5:23, Новости дня

Активист Евромайдана, 78-летний Николай Пасечник, которого избили беркутовцы за якобы нападение на них, умер. Об этом 26 марта сообщил его товарищ Юрий Нагорный в Facebook.

“Народная самооборона города Ладыжин” с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пылкий патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасечник. Сочувствуем родным и близким покойного. Светлая память”, – написал он.

"Народна Самооборона м. Ладижин" з сумом повідомляє, що після важкої тривалої хвороби пішов з життя палкий патріот… Posted by Юрій Нагорний on Neljapäev, 26. märts 2020

Во время Революции достоинства 72-летнего активиста Николая Пасечника силовики обвинили в нападении на беркутовцев 22 января 2014 года и сильно избили. Столичная прокуратура ходатайствовала об аресте пенсионера на 60 суток. Оболонский райсуд Киева 25 января 2014 года арестовал Пасечника, спустя два дня заменил содержание под стражей на домашний арест.

В 2018 году был арестован бывший прокурор прокуратуры Киева Андрей Сайчук, которому инкриминировалось незаконное привлечение к уголовной ответственности Пасечника. 11 февраля 2019-го прокурор скончался.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.