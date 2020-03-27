Офис президента Украины призвал крымчан соблюдать карантинные меры безопасности

27.03.2020, 5:23, Новости дня

26 марта Офис президента Украины (ОПУ) обратился к жителям оккупированного Крыма с призывом соблюдать меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Обращение к крымчанам опубликовано в Facebook ОПУ.

“Дорогие крымчане! В связи с распространением коронавируса призываем вас соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности – переходите на дистанционную работу и оставайтесь дома. Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей”, – сказано в сообщении.

В ОПУ призвали жителей полуострова самоизолироваться и обращаться к врачу в случае возникновения симптомов коронавируса: повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание.

Дорогі кримчани! У зв’язку з поширенням коронавірусу закликаємо вас дотримуватися правил гігієни та дезінфекції, за… Posted by Офіс Президента України on Neljapäev, 26. märts 2020

21 марта о первом инфицированном коронавирусом жителе Крыма сообщил “глава администрации” оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов.

22 марта глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что оккупационная власть Крыма эффективно не борется с распространением на полуострове коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 26 марта, в мире коронавирусом заболело 510 тыс. человек, почти 23 тыс. умерли, почти 121 тыс. человек выздоровели.

На материковой Украине, по информации Министерства здравоохранения на вечер 26 марта, подтверждено 196 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.