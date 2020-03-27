1+1 – украинские трудовые мигранты привезли коронавирус в родные сёла

27.03.2020, 5:10, Новости дня

Самое большое распространение коронавируса на Украине фиксируют на западе страны. Как передаёт «1+1», очаги инфекции наблюдаются в сёлах, куда вернулись трудовые мигранты, которые были на заработках в Европе.

На Буковине инфекция бушует особо яростно: вирус подтверждён почти у 40 человек. Лишь за последние сутки там зарегистрировали 13 заболевших. Валерий Кузнецов расскажет, что о них известно.

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ, корреспондент: Больше всего инфицированных в сёлах. Туда массово начали возвращаться трудовые мигранты из Европы.

СЕРГЕЙ ОСАЧУК, глава областной администрации: Большинство из тех, у кого сегодня обнаружили инфекцию, — это молодые люди. Среди них есть дети возрастом до двух лет. В большинстве это люди 20—30 лет, самому старшему — 53 года. Поэтому симптоматика у них разная, состояние здоровья также разное. У некоторых есть пневмония, некоторые обострения, но большинство чувствуют себя хорошо.

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ: Эпицентром инфекции остаётся село Коленковцы. Тут лабораторно подтверждены 12 случаев инфицирования. По словам местного врача, есть несколько десятков жителей, которые контактировали с больными. У них уже появились симптомы болезни. В амбулатории ждут результаты анализов.

ОЛЕГ БАНАР, семейный врач: По инструкции они должны оставаться дома, общаться с врачом по телефону, корректировать свои действия.

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ: Сейчас Коленковцы закрыты на полный карантин. В село на блокпостах впускают и выпускают жителей только по крайней необходимости. Ещё накануне там наблюдались перебои с поставками еды и лекарств, об этом нам рассказал сельский глава. Теперь ситуация изменилась: местные жители сняли нам видео, на котором показали полки с продуктами и аптеку. Всего хватает.

ЖЕНЩИНА: У нас в магазине всего хватает и всё есть.

МУЖЧИНА: Посмотрите, что есть, чтобы не думали, что людям нечего есть. У нас всё есть, все прилавки полные.

ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ: Однако ходить в магазин многие жители села не могут, поскольку находятся дома на изоляции, поскольку контактировали с больными. Также на карантине ещё несколько сёл, в частности, село Брусница Кицманского района. Там обнаружили семерых больных коронавирусом.

Валерий Кузнецов, Николай Назаренко, Черновцы, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 25 марта 2020 года.