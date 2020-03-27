 

1+1 – из-за ограничений на транспорте в Киеве активизировались зацеперы

27.03.2020, 5:10, Новости дня

В Киеве ввели ограничение на количество человек, которые могут одновременно передвигаться на общественном транспорте, однако некоторые жители украинской столицы нашли способ обойти запрет. Как передаёт «1+1», они, рискуя жизнью, цепляются снаружи транспортных средств и едут по своим делам.

После введения ограничений относительно количества пассажиров, которые могут находиться в салоне общественного транспорта, некоторые киевляне, рискуя жизнью во время движения троллейбусов и трамваев, зацепляются снаружи транспорта и едут.

Несколько дней назад жители Киева сняли, как мужчина с рюкзаком зацепился за трамвай и спокойно ехал между остановками. Сегодня уже наш режиссёр монтажа по дороге на работу снял, как мужчина в маске зацепился за троллейбус и ехал по столичному проспекту Соборности.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.



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