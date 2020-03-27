Агенты ФБР арестовали лже-изобретателя лекарства от коронавируса

27.03.2020, 4:55, Новости дня

Министерство юстиции США сообщило в четверг о том, что федеральные агенты арестовали в Калифорнии мужчину, убеждавшего инвесторов вложить 1 миллион долларов в производство изобретенного им препарата, с помощью которого, по словам мошенника, можно вылечить COVID-19 – заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

В пресс-релизе Минюста говорится, что в среду агенты ФБР арестовали в Лос-Анджелесе 53-летнего Кейта Лоуренса Миддлбрука. Арест произошел после встречи Миддлбрука с агентом ФБР под прикрытием, во время которой мошенник передал оперативнику таблетки, с помощью которых можно якобы предотвратить заражение коронавирусом.

В Минюсте утверждают, что Миддлбрук распространял в YouTube и Инстаграме рекламные ролики, в которых содержалась информация об изобретенных им таблетках для профилактики COVID-19, а также о некоей сыворотке, с помощью которой якобы можно вылечить коронавирус у уже заразившихся людей. По крайней мере один из роликов был просмотрен более миллиона раз.

В обвинительном заключении, поданном ФБР в федеральный суд, говорится, что Миддлбрук обманным путем просил инвесторов вложить средства в принадлежащую ему компанию Quantum Prevention CV, обещая в обмен огромную прибыль от продажи чудодейственного средства. Мошенник также заявлял, что одним из инвесторов компании стал экс-баскетболист Эрвин «Мэджик» Джонсон. Следователи выяснили, что Джонсон в действительности даже не подозревал о том, что он является «инвестором».

Миддлбрук должен предстать перед окружным судом в Лос-Анджелесе на этой неделе, где ему должны предъявить обвинения в мошенничестве. В случае, если его признают виновным, мужчине грозит до 20 лет заключения.