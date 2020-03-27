«С мешками под глазами и морщинами»: Юлия Меньшова рассказала, как принять свой возраст

27.03.2020, 4:53, Разное

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, телепродюсер, театральный режиссёр Юлия Меньшова рассказала, как принять свой возраст. Звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» поделилась своим секретом красоты с интернет-изданием «7Дней.ру».

50-летняя актриса призналась, что тема возраста остается для нее актуальной. Меньшову часто спрашивают о том, как остановить года, понять психологию мужчин, наладить взаимоотношения с детьми, научиться любить себя и быть в гармонии с собой. На все эти вопросы у телеведущей короткий ответ: «Невозможно». Сейчас знаменитость знает, что проще принять свои года, и смириться с мешками под глазами и морщинками около них.

По словам Меньшовой, в 20 лет ещё сложно понимать мужчин. 30-летняя жительница ещё не очень разумно выстраивает отношения с детьми. В 40-летнем возрасте представительница прекрасного пола ещё окончательно не знает, что такое любовь к себе, а в 50 лет у женщины уже намного меньше комплексов. Поэтому чтобы ответить на поставленные вопросы нужно время, а время – это жизнь. «Опыт приобретается по дороге жизни – крупицами», – пояснила звезда «Бальзаковского возраста».