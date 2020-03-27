 

Глава ЕК заявила о необходимости погружения экономики ЕС «в спячку»

27.03.2020, 4:48, Новости дня

Экономика Евросоюза должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции глав государств и правительств 27 стран ЕС.

«В течение последних недель мы все (институты ЕС) интенсивно работали, чтобы принять меры, которые позволят нашей экономике впасть в зимнюю спячку, чтобы пережить кризис коронавируса», – цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.

По словам Фон дер Ляйен, помощь входящим в ЕС странам в этой ситуации заключалась в разрешении им без ограничения оказывать государственную помощь своим предприятиям, что в нормальных условиях европейские нормы запрещают.

Также Евросоюз приостановил действие базового документа зоны евро – Пакта стабильности и роста. Тем самым ЕС разрешил странам сообщества набирать дополнительные кредиты и увеличивать дефицит своих бюджетов выше 3% ВВП, чтобы вливать деньги в экономику.

Фон дер Ляйен также напомнила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял программу по выкупу ценных бумаг европейских компаний на сумму до 750 млрд евро.

«Теперь мы можем рассмотреть иные инструменты, которые позволят нам двигаться дальше», – сообщила глава ЕК.

Вопреки ожиданиям, саммит ЕС не согласовал конкретных мер по оказанию непосредственной помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам, в первую очередь Италии. Вместо этого он поручил Еврокомиссии и Еврогруппе разработать в течение 14 дней план поддержки и восстановления экономики ЕС после отмены карантина.

Напомним, Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита ЕС по ситуации с коронавирусом, центром пандемии которого ВОЗ объявила Европу. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса.

В четверг темпы роста числа заразившихся коронавирусом в Италии увеличились, за сутки число зараженных выросло на 4 тыс. 492, превысив 62 тыс. человек, жертв стало больше на 662. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о бессилии Италии перед угрозой коронавируса.

Тем временем в начале недели в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. В четверг российские военные вирусологи прибыли на север Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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