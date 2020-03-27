Мнение: Динамика СЗ в ФС “Разморозка”
27.03.2020, 4:35, Разное
Скоро вернемся к обсуждению конфликтов из последнего теста.
Я покажу общую матрицу конфликтов и как любые конфликты распределяются по ней.
Попробуем с помощью нее разбирать конфликты из последнего сезона фотосериала.
Но чтобы лучше понимать каждый конфликт, давайте вспомним истории отношений всех героев.
Только будем вспоминать эти истории с точки зрения поля.
Вот несколько характеристик вам в помощь.
1. Ситуация первого столкновения героев, соотношение их ОЗ в начале отношений.
2. Инициатор сближения, предпринятые им ходы.
3. Динамика роста СЗ: восходящая, нисходящая, плавная, резкая. Конфликты, пороги, откаты.
4. Состояние СЗ каждого на момент последнего конфликта, позиции в поле, суть конфликта.
Попробуйте разобрать с этой точки зрения истории:
1. Онегина и Золушки
2. Белоснежки и Матвея
3. Белоснежки и Онегина
4. КСЖ и Алисы
5. КСЖ и Дианы
6. Миши и Реббеки
7. Беллы и Абая
8. Беллы и Печорина
9. КДЧ и Кайрата
10. КДЧ и Кирюши
11. Печорина и Алисы.
Любую пару выбирайте и описывайте. Без лишних подробностей, но и не упуская главного.
Проверим, насколько вы умеете это главное выделять и описывать с точки зрения поля.
Одна пара на один комментарий. Другая пара – в другом комментарии.
Источник: Эволюция
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет