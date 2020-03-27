 

Мнение: Динамика СЗ в ФС “Разморозка”

27.03.2020, 4:35, Разное

Скоро вернемся к обсуждению конфликтов из последнего теста.

Я покажу общую матрицу конфликтов и как любые конфликты распределяются по ней.

Попробуем с помощью нее разбирать конфликты из последнего сезона фотосериала.

Но чтобы лучше понимать каждый конфликт, давайте вспомним истории отношений всех героев.

Только будем вспоминать эти истории с точки зрения поля.

Вот несколько характеристик вам в помощь.

1. Ситуация первого столкновения героев, соотношение их ОЗ в начале отношений.

2. Инициатор сближения, предпринятые им ходы.

3. Динамика роста СЗ: восходящая, нисходящая, плавная, резкая. Конфликты, пороги, откаты.

4. Состояние СЗ каждого на момент последнего конфликта, позиции в поле, суть конфликта.

Попробуйте разобрать с этой точки зрения истории:

1. Онегина и Золушки

2. Белоснежки и Матвея

3. Белоснежки и Онегина

4. КСЖ и Алисы

5. КСЖ и Дианы

6. Миши и Реббеки

7. Беллы и Абая

8. Беллы и Печорина

9. КДЧ и Кайрата

10. КДЧ и Кирюши

11. Печорина и Алисы.

Любую пару выбирайте и описывайте. Без лишних подробностей, но и не упуская главного.

Проверим, насколько вы умеете это главное выделять и описывать с точки зрения поля.

Одна пара на один комментарий. Другая пара – в другом комментарии.

Источник: Эволюция



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