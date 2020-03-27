Российские ученые обнаружили способ получения модифицированного графена

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27.03.2020, 4:25, Новости дня

Ученым из Томска удалось модифицировать графен, путем комбинации двух методов: лазерной обработки и функционализации солями диазония.

Специалисты отмечают, что материал, который они получили, отличается стойкостью к деградации и коррозии в воде, лучшей проводимостью и устойчивостью на изгиб. Модифицированный графен эксперты планируют использовать в создании новых материалов и для конструирования различных девайсов.

В результате своей работы специалистам удалось получить материал высокого качества, который обладает уникальными свойствами, позволяющими применять его в гибкой электронике.



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